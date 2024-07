Dubai è entrata a far parte della Lega ABA prima della stagione 2024/25 e ha iniziato a costruire la sua squadra da zero. Ha assunto Jurica Golemac come capo allenatore e ora sono in arrivo i primi rinforzi. Secondo fonti di Eurohoops, Awudu Abass, Danilo Andjusic e Klemen Prepelic hanno firmato con la squadra di Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Abass, giocatore della Nazionale italiana, arriva in Lega Adriatica dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni della sua carriera con la Virtus Bologna. Nella stagione precedente ha registrato una media di 4,4 punti e 1,7 rimbalzi in 31 gare di EuroLeague e 7,5 punti e 2 rimbalzi in 29 partite di Legabasket.

La guardia serba Andjusic si è separata dal Partizan dopo tre anni e si unisce a Dubai dopo aver realizzato una media di 5 punti in 28 presenze in EuroLeague nella stagione 2023/24, oltre a 9,3 punti nella ABA League. Meridian Sport ha riportato per primo la notizia del suo trasferimento a Dubai, ed Eurohoops conferma.

L’ex guardia di Real Madrid, Joventut e Valencia, Klemen Prepelic, ha iniziato l’ultima stagione con il Cedevita Olimpija e l’ha conclusa con il Galatasaray. Il giocatore sloveno ha registrato una media di 14,8 punti e 6,2 assist nella Basketball Champions League per la squadra turca, e 15,1 punti e 5,7 assist nella BSL.

