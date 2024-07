I Golden State Warriors stanno discutendo seriamente di una trade che porterebbe il tiratore Buddy Hield nella Bay Area, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, che riferisce che gli Warriors e i Sixers stanno lavorando sui dettagli di un potenziale accordo.

Just In: The Golden State Warriors are in serious talks on a sign-and-trade deal to acquire Buddy Hield, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors and 76ers have been in deep discussions, working to finalize the deal for one of the NBA's best three-point shooters. pic.twitter.com/s3sajpWx69

