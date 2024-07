Italia-Bahrain, le pagelle: Melli e Gallinari guidano degli Azzurri DOMINANTI

Larghissima vittoria dell’Italia contro il Bahrain in una gara che non c’è praticamente mai stata. Qui di seguito le pagelle della sfida tra Italia e Bahrain.

Italia

Marco Spissu: 6,5. Litiga con il ferro ma smazza 7 assist.

Niccolò Mannion: 7. Le sue incursioni sono inarrestabili per gli asiatici e bravo a mettere in ritmo i compagni.

Awudu Abass: 6,5. Ottima presenza e grande voglia di dimostrare.

Stefano Tonut: 7. Sempre più un leader di questa Nazionale.

Danilo Gallinari: 7,5. Domina senza togliere le ciabatte.

Nicolò Melli: 7,5. Idem come il lungo con il numero 8 sulla schiena.

Giampaolo Ricci: 6,5. Fa il suo senza infamia e senza lode.

Giordano Bortolani: 6,5. Gioca solo garbage time, una sufficienza abbondante d’incoraggiamento.

Guglielmo Caruso: 6,5. Anche per lui spazio solo a “babbo morto” e fa più o meno come il suo compagno all’Olimpia.

Achille Polonara: 7. Dà una mano ad aprire la voragine nel corso del primo tempo.

Alessandro Pajola: 6,5. Unico senza punti a referto ma comunque 5 assist distribuiti.

John Petrucelli: 6,5. Buona gara ma servirà di più contro il Porto Rico.

All. Gianmarco Pozzecco: 7. La sua squadra domina in lungo e in largo come da pronostico. Bravo a far ruotare tutti e a evitare di disperdere energie in vista delle prossime gare, sicuramente più impegnative.

Bahrain

Buallay SV, Chism 4,5, Haji 6, Rashed 5, Isa 4,5, Hasan S. SV, Azzam 5,5, Melad SV, Hamoda M. 5, Hamoda Z. 5,5, Hasan A. 5,5. All. Jad El Hajj 5.

Leggi anche: Bronny James, contratto garantito coi Lakers: quanto guadagnerà?