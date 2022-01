Altro stravolgimento a Varese: Alessandro Gentile cacciato dall’allenamento, via subito?

La Pallacanestro Varese di oggi è quasi totalmente diversa da quella di inizio stagione. Sia in panchina, con l’arrivo di Johan Roijakkers al posto di Adriano Vertemati, che in campo, con le aggiunte di Marcus Keene, Siim-Sander Vane e Justin Reyes al posto di John Egbunu, Jalen Jones e Elijah Wilson. Ora sembra essere in arrivo un altro stravolgimento a causa della rottura totale tra il nuovo coach e Alessandro Gentile. L’azzurro era stato accostato più volte ad altre squadre nel corso della stagione, ora secondo Varesenoi.it è stato cacciato dall’allenamento odierno da Roijakkers per scarso impegno.

Subito si sono quindi riaccesi i rumors su una partenza immediata di Gentile, che piace sicuramente alla Happy Casa Brindisi, come scritto da Sportando. L’ex Milano, Virtus Bologna e Trento era tornato in Italia la scorsa estate, in 13 partite di campionati finora ha segnato 14.8 punti di media con 4.9 rimbalzi.