Amazon Prime Video si prende l’NBA: i dettagli dell’accordo in partenza nel 2025

La NBA sbarca su Amazon Prime Video, o almeno: anche su Amazon Prime Video. La Lega ha concluso nelle scorse ore un accordo di 11 anni, in partenza nel 2025, per i diritti televisivi divisi tra Disney (quindi ESPN e ABC), NBC e appunto Amazon. La NBA guadagnerà 76 miliardi di dollari da questi diritti nel corso degli 11 anni di contratto. A rimanere tagliata fuori è stata TNT, storica emittente legata alla NBA che dal 2025 non la trasmetterà più: questo porrà fine a Inside The NBA, celebre programma divenuto famosissimo anche grazie a Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Ernie Johnson e Kenny Smith.

Amazon Prime Video trasmetterà la NBA anche in Italia, aggiungendola alla UEFA Champions League che ha già nel proprio pacchetto da qualche anno.

Ma cosa comprende questo pacchetto venduto ad Amazon? L’esclusiva di 66 partite di stagione regolare NBA, comprese una doppia partita della settimana di apertura, una partita dell’NBA Black Friday e tutte le partite della fase ad eliminazione diretta dell’In-Season Tournament. In più, metà delle partite della NBA Summer League e altre di WNBA (comprese Conference Finals e Finals) e G-League.

Per quanto riguarda i Playoff NBA invece verranno trasmesse alcune partite dal Play-in alle Conference Finals, mentre le Finals restano un’esclusiva di ESPN/ABC.