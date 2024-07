Sasha Vezenkov è diventato uno dei più pagati in EuroLega

Per tornare all’Olympiacos, dopo un solo anno in NBA, Sasha Vezenkov ha rinunciato ad oltre 6 milioni di dollari. Era quindi ragionevole aspettarsi che il contratto con i biancorossi sarebbe stato molto remunerativo, anche perché il bulgaro nella sua ultima stagione europea, 2022-23, è stato MVP di EuroLega.

Come riportato dal greco SDNA, Vezenkov ha firmato un quadriennale da 18.5 milioni di euro, con altri 2 milioni di bonus. Guadagnerà 3.7 milioni di dollari a stagione, il che lo rende uno dei giocatori più pagati del panorama europeo, secondo solo a Shane Larkin che guadagna 4 milioni di euro a stagione.

Nella sua prima e unica stagione in NBA, Sasha Vezenkov ha trovato molto poco spazio, segnando 5.4 punti di media in poco più di 12′ a partita con i Sacramento Kings. In offseason era stato ceduto ai Toronto Raptors, dai quali è stato però subito tagliato, forte della volontà di tornare all’Olympiacos.