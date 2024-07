Jimmy Butler è a Napoli e si allena al PalaBarbuto

Ieri Jimmy Butler era a Madrid ad assistere al concerto di Karol G, nell’ambito di una vacanza estiva che lo sta portando in giro per l’Europa. In queste ore la star dei Miami Heat è volata a Napoli, dove soggiornerà qualche giorno senza però mai dimenticarsi di allenarsi: Butler ha svolto una seduta privata al PalaBarbuto, casa della GeVi Napoli vincitrice dell’ultima Coppa Italia. Il club partenopeo ha postato una foto di Jimmy in compagnia di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva degli azzurri.

Non è la prima volta che una stella del basket sceglie il PalaBarbuto per gli allenamenti estivi, mentre visita Napoli: l’anno scorso era stato Sergio Rodriguez.

La notizia ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi partenopei, probabilmente stupiti dal vedere un campione come Butler allenarsi a due passi da casa. E ovviamente non sono mancate le battute: nuovo acquisto di Napoli per la prossima stagione. La società campana oggi ha effettivamente annunciato un nuovo giocatore americano, ma si tratta “solo” di Charles Manning Jr. Coach Milicic dovrà accontentarsi.