Ancelotti ha elogiato il discorso sul “fallimento” di Antetokounmpo

Dopo la sorprendente eliminazione nel primo turno dei playoff NBA contro l’ottava testa di serie dei Miami Heat, la star dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha tenuto un discorso da ricordare, che ha provocato una massiccia reazione nel mondo dello sport.

Anche il leggendario allenatore di calcio del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha elogiato le parole di Giannis Antetokounmpo sul fallimento e il successo.

“Quello che ha detto Antetokounmpo è stato spettacolare… Il fallimento è quando non provi a fare qualcosa nel miglior modo possibile. Quando cerchi di fare del tuo meglio, hai la coscienza pulita e questo non è mai un fallimento, non solo nello sport ma nella vita”, ha dichiarato il quattro volte vincitore della UEFA Champions League.

Come qualcuno che sa chiaramente cosa serve per vincere, Ancelotti concorda che anche il fallimento fa parte del viaggio, o come ha detto Giannis, che “ci sono passi da fare per arrivare al successo”.

“Nello sport perdi molto più spesso di quanto vinci, ho una bacheca grande con tanti trofei, ma se dovessi includere tutti quelli che ho perso, non sarebbe una bacheca; sarebbe una casa”, ha concluso uno degli allenatori di calcio europei più vincenti di sempre.

