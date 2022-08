Anche Bones Hyland è stato coinvolto in uno scontro fisico durante una Pro-Am

In questi giorni le partite dei tornei estivi americani stanno riservano grandi scontri, verbali e talvolta anche fisici come in questo caso. Dopo il litigio tra Paolo Banchero e Dejounte Murray, ad Atlanta ne è andato in scena uno tra Bones Hyland e Brandon Goodwin.

Come si vede dal video, dopo qualche parola di troppo, Goodwin ha tentato di tirare un pugno a Hyland, forse colpendolo solo di striscio. Il giocatore dei Denver Nuggets si è subito messo in posizione “da combattimento”, ma fortunatamente i due sono stati separati dai compagni e la situazione è tornata alla normalità.

Former Nugget Brandon Goodwin threw a punch at Bones Hyland at a Pro-Am today in Atlanta.pic.twitter.com/De6luqktqj — Harrison Wind (@HarrisonWind) August 8, 2022