Anche la FIBA esclude la Russia finché non ci saranno novità

Come fatto in precedenza dalla FIFA, anche la FIBA poco fa ha annunciato che isolerà la Russia finché non ci saranno novità positive sul fronte ucraino. La massima istituzione internazionale nel mondo del basket non permetterà alla Russia di partecipare alle proprie competizioni.

Queste comprendono ovviamente le Qualificazioni alla FIBA World Cup attualmente in corso, per le quali la Russia è nello stesso girone dell’Italia. I russi hanno affrontato il 24 febbraio l’Olanda, il prossimo impegno dovrebbe essere il 1 aprile contro gli azzurri.

Foto: FIBA