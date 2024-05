Ancora guai per la Stella Azzurra: un’altra squalifica per Germano D’Arcangeli

Nuovi problemi per il mondo Stella Azzurra.

Germano D’Arcangeli, deus ex machina del club, ha ricevuto un’altra squalifica di 18 mesi per aver continuato a svolgere attività nonostante lo stop imposto dal Tribunale Federale. D’Arcangeli, lo ricordiamo, è stato condannato per responsabilità oggettiva in seguito al caso degli abusi su minori perpetrati dall’ex allenatore stellino Paolo Traino.

D’Arcangeli, dunque, sarà inibito fino al 20 Gennaio 2028. Nel frattempo un’altra tappa si è aggiunta alla frattura in seno alla realtà capitolina. Già da mesi volavano gli stracci fra lo stesso D’Arcangeli (con la storica Stella Azzurra) e la Stella Azzurra Basketball Academy di Daniele Camponeschi, realtà parallela che per anni ha collaborato al mondo stellino immettendo liquidità, specialmente negli anni della Serie A2.

Camponeschi, la cui squalifica per il caso Traino scadrà a Luglio, ha annunciato una fusione fra la sua SABA e l’Eurobasket Roma. La nuova realtà giocherà in una rinnovata arena a Tor di Quinto e del progetto fa parte anche il polo Supernova, entrato da qualche mese nel mondo del basket laziale controllando diverse società (dalla DR1 alla B Interregionale) del litorale a nord della Capitale. Il neonato club si sta già muovendo per attrarre giovani talenti da tutta Italia e non solo, sfruttando anche la fine del vincolo sportivo che consentirà anche ai minorenni di cambiare squadra a piacimento fra qualche settimana.

Poco chiaro, invece, il futuro della “Stella Azzurra di D’Arcangeli” che secondo diverse fonti potrebbe perdere anche la gestione del centro sportivo di Via Flaminia. Si parla di un possibile trasferimento all’estero, cosa che sarebbe uno sbocco naturale per un club che da anni ha una vocazione internazionale.