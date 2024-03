Ancora VIOLENZA! Un’altra VERGOGNOSA AGGRESSIONE a un giovane arbitro

Ci troviamo purtroppo costretti a raccontare l’ennesimo episodio di violenza, avvenuto durante una partite di basket giovanile.

Stavolta siamo nelle Marche, a Senigallia, durante la partita di Under 14 Elite fra la Goldengas e la Sutor Montegranaro. Nel finale della gara un giocatore ospite è uscito per cinque falli e ha dato un calcio a una panchina, venendo conseguentemente espulso. Il padre del diretto interessato non ci ha visto più, ha invaso il campo e ha colpito il direttore di gara con uno schiaffo in faccia.

In seguito al fattaccio, il fischietto di appena 18 anni si è dovuto rifugiare negli spogliatoi, accompagnato dal collega più giovane, quattordicenne. In seguito a un confronto telefonico con il designatore, ha deciso di sospendere la partita, non ritenendo ci fossero le necessarie condizioni di sicurezza per giocare gli ultimi 7 minuti del match. Lasciata la palestra, l’arbitro è ricorso alle cure del pronto soccorso.

Entrambe le società hanno stigmatizzato l’accaduto. Questa la nota del club di casa.

Non vorremmo mai dover vedere né commentare certi gesti. La Pallacanestro Senigallia tutta condanna fermamente quanto accaduto ieri sera che ha visto coinvolto un genitore ospite durante una partita di Under 14 Elite ed esprime massima vicinanza al giovane arbitro coinvolto. La violenza non dovrebbe mai entrare nelle palestre, specie durante partite delle giovanili, per questo ci teniamo a stigmatizzare ancora una volta quanto successo e ringraziamo anche la società Sutor Montegranaro per la netta quanto doverosa presa di posizione: episodi del genere non c’entrano con la nostra mission e vision e non fanno bene né al mondo della pallacanestro né alla Società tutta.

Successivamente anche la Sutor ha preso le distanze dal gesto sconsiderato del padre del suo tesserato.

Siamo venuti a conoscenza di un fatto gravissimo appena successo durante una partita di una nostra squadra giovanile. Ci scusiamo con l’arbitro in primis e con tutti quelli che erano presenti. Ovviamente siamo molto dispiaciuti, quasi senza parole. Vogliamo condannare apertamente e prendere le distanze da questo comportamento che è estraneo ai nostri valori e va contro tutto quello che stiamo cercando di costruire. Stiamo valutando come gestire internamente la questione con l’obiettivo sempre di tutelare i nostri ragazzi.

Si resta ora in attesa del responso del Giudice Sportivo e di eventuali risvolti penali riguardo l’accaduto.