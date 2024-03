Marcelinho Huertas STORICO, mai nessuno come lui in ACB!

Marcelinho Huertas, playmaker brasiliano classe 1983, continua a calcare i parquet europei con grande profitto, nonostante sia ormai giunto alla 23esima stagione da giocatore professionista: dopo i primi 3 anni trascorsi in Brasile tra Sao Paulo e Pinheiros, arriva in Europa nella stagione 2004/05, con lo Juventut Badalona che investe sull’allora 21enne Huertas; nel 2015 arriva la chiamata dei Los Angeles Lakers, dove trascorre due annate dimenticabili, ma per il resto è una carriera interamente trascorsa in Spagna, eccezion fatta per il 2008/09, dove lo vediamo in Italia con la maglia della Fortitudo Bologna.

Marcelinho, nella penisola iberica, ha vestito le maglie di Badalona, Bilbao, Baskonia, Barcellona e Tenerife per un totale di 17 stagioni (questa compresa), in cui ha mostrato doti infinite di leadership e giocate spesso fuori dal comune, per se stesso ma soprattutto per i compagni: proprio quest’ultima qualità gli ha permesso di entrare nei libri di storia della Liga ACB, in quanto grazie ad un passaggio vincente all’eterno compagno Shermadini, si è issato al primo posto nella classifica all-time per assist mandati a referto nel massimo campionato spagnolo. L’incredibile cifra di 2897 assistenze gli ha permesso di superare Pablo Laso (sì, proprio l’attuale coach del Bayern Monaco) in classifica, tagliando un traguardo storico per la sua carriera, soprattutto perché si tratta di un giocatore straniero: nella speciale lista troviamo anche Sergio Llull (settimo a quota 1831) e Sergio Rodriguez (15esimo con 1613), ma se il record di Laso ha resistito per ben 21 anni, quello di Huertas siamo certi che durerà molto di più.

Leggi anche:

VIDEO: volano PUGNI tra Kris Dunn e Jabari Smith Jr! Espulsione per entrambi

EA7 Milano: a che punto è l’arrivo di Denzel Valentine?