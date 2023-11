Ancora Westbrook vs. Doncic! Che MANCANZA DI RISPETTO di Russ a Luka 😱

Russell Westbrook ha fatto doppiamente male a Luka Doncic durante la sfida di sabato tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks.

A metà del quarto quarto, con i Clippers in vantaggio per 98 a 81, Westbrook ha attaccato il canestro con autorità e ha messo alla prova la difesa di Doncic. La stella dei Mavs non ha rappresentato alcuna minaccia difensiva, permettendo a Russ di arrivare al ferro senza troppo opposizione. A peggiorare le cose, allo sloveno gli arbitri hanno fischiato un fallo, regalando perciò il tiro libero supplementare all’ex Washington Wizards e Oklahoma City Thundrr.

Come se non bastasse, Westbrook ha urlato ai suoi compagni di squadra dei Clippers dicendo loro di “andare da lui”, cioè di continuare ad attaccare Doncic e la sua difesa, a quel punto inesistente. Una vera e propria mancanza di rispetto!

“ANDATE DA LUI!”

Russell Westbrook ha inviato un messaggio ai suoi compagni di squadra dopo aver segnato contro Luka Doncic.

I Clippers hanno concluso la partita con una vittoria per 107 a 88. The Brodie ha chiuso con 14 punti, 8 rimbalzi e 7 assist uscendo dalla panchina. Paul George ha guidato la squadra di Los Angeles con uno score di di 25-9-4.

