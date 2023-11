Rusconi, il 1° italiano in NBA: “Bologna mi offriva 1 miliardo, Phoenix 400mila $: scelsi gli USA”

Stefano Rusconi è stato il primo giocatore italiano ad aver calcato un parquet NBA e lo fece con la maglia dei Phoenix Suns, poco dopo raggiunto da Vincenzo Esposito sempre nella stagione 1995-1996, e ha raccontato al podcast Boomerball della “folle” decisione – da un punto di vista economico – di andare in NBA:

“Ero l’MVP del campionato italiano, Bologna mi offriva 1 miliardo di lire netto, Phoenix 400mila dollari, ma il mio agente Toio Ferracini mi consigliò: ‘è un’occasione che non ricapiterà, giocatela’, ha raccontato Rusconi. In preseason giocavo sempre e segnavo anche 14­-15 punti. Poi un giorno cedettero Majerle, una guardia­-ala. Al suo posto presero Hot Rod Williams, un pivot. E non vidi più il campo. Per fare il “5” mi mancavano alcuni centimetri, avrei dovuto trasformarmi in ala grande. In Italia giocavo per vincere e soprattutto mi mancava il contesto di gruppo. Intendiamoci, era tutto grandioso: per le trasferte, il pullman entrava direttamente sulla pista dell’aeroporto e si volava con un jet privato col logo della squadra. Poi però, arrivati a destinazione, ti dicevano: ‘ci vediamo domani alle 9 per l’allenamento’ e ognuno andava per i fatti suoi. Volevano scambiarmi con Cleveland, dissi: ‘no grazie’ e tornai a Treviso”.

Fonte: Il Gazzettino di Treviso

