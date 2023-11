Che serata per Fontecchio! Quintetto e vittoria di Utah contro New Orleans

Questa notte Simone Fontecchio ha dimostrato di poter fare la differenza in NBA nella gara tra Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Coach Will Hardy ha deciso di dare fiducia all’italiano schierandolo dalla palla a due e lui ha risposto presente con 10 punti e 3 rimbalzi in 25 minuti e 38 secondi. Non ha tirato con percentuali eccelsi perché ha chiuso con 3 su 8 dal campo ma ha comunque messo a referto 2 bombe importanti e ha dato 1 stoppata a un avversario. QUI gli highlights della sua gara.

Il match è terminato 105 a 100 per la formazione di Salt Lake City che ha compiuto un mezzo miracolo nel quarto periodo, vincendolo per 37 a 23, grazie a un ottimo lavoro di squadra, come dimostrano i 6 giocatori in doppia cifra (tra cui proprio l’ex Baskonia e Alba Berlino). Ai Pels non sono bastati due ottimi Brandon Ingram e Jordan Hawkins rispettivamente da 26 e 25 punti a segno.

Come sempre, stiamo a vedere se la gara di questa notte di Simone Fontecchio tra Utah Jazz e New Orleans Pelicans è stata un fulmine a ciel sereno oppure se la squadra di Salt Lake City darà continuità all’italiano, magari riproponendolo altre volte in quintetto, se questi sono i risultati.

