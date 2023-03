Pronto il ritorno in campo di Kevin Durant: quand’è la data esatta?

La star dei Phoenix Suns, Kevin Durant, dovrebbe tornare dall’infortunio questa notte contro i Minnesota Timberwolves, secondo Shams Charania. Durant ha saltato 10 partite a causa di una distorsione alla caviglia per Phoenix. Ritorna in un momento ideale mentre i Suns si preparano per la corsa ai playoff.

After missing 10 games with a sprained ankle, Phoenix Suns All-NBA star Kevin Durant will make his return Wednesday vs. the Minnesota Timberwolves barring setback, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/vePOrtWS7W — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2023

Phoenix sapeva che KD sarebbe tornato presto. Tuttavia, la sua data di ritorno non era ufficiale fino ad ora. Salvo eventuali battute d’arresto, Kevin Durant giocherà questa notte contro i Timberwolves.

I Suns stanno cercando di rimettersi in piena salute per i playoff. Anche Deandre Ayton ha avuto a che fare con problemi di infortunio negli ultimi tempi. Anche quest’anno Chris Paul e Devin Booker hanno sopportato la loro parte di problemi di salute. Se il nucleo di stelle dei Suns può rimanere in buona salute durante i playoff NBA, Phoenix avrà una legittima possibilità di raggiungere le Finals NBA.

I Denver Nuggets saranno sicuramente una squadra difficile da sconfiggere. Anche i Memphis Grizzlies ei Sacramento Kings potrebbero dare problemi ai Suns. Ma quando i Suns hanno fatto la trade per Kevin Durant, sono diventati immediatamente una minaccia legittima nella Western Conference. Booker e Durant hanno il potenziale per essere la migliore coppia della NBA.

