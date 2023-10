Virtus Bologna INARRESTABILE! Stella Rossa KO e sono 3 di fila

Virtus Bologna – Stella Rossa Belgrado 85-79

(26-15; 18-18; 18-22; 23-24)

Terza vittoria di fila per la Virtus Segafredo Bologna che questa volta al PalaDozza ha sconfitto con il brivido la Stella Rossa Belgrado dell’ex Milos Teodosic e Shabazz Napier. I bolognesi hanno comandato per tutto il primo tempo, poi hanno rischiato la rimonta e sofferto nel finale. Fortunatamente però sono riusciti a conservare il vantaggio accumulato nei primi 10 minuti e a portare a casa la seconda vittoria in questo back to back mercoledì-venerdì.

Il primo quarto è praticamente perfetto per i virtussini, guidati dall’MVP del 3° turno di EuroLega, Toko Shengelia, poi MVP anche di questa gara secondo gli elettori della massima competizione europea per club. All’intervallo lungo i padroni di casa conducono 44 a 33. Nella ripresa la situazione non cambia, con le VuNere che tengono i serbi a 3-4 possessi di distanza. Il finale di gara comunque è abbastanza concitato, con Napier e Teodosic che cercano di rovinare la festa ai bianconeri, ma non c’è mai un momento in cui si ha davvero la percezione che i biancorossi possano veramente vincere. Alla finale la Virtus Bologna batte la Stella Rossa Belgrado 85 a 79 e fa 3 vittorie in 4 gare di EuroLega.

Virtus Bologna: Cordinier 11, Lundberg 10, Belinelli 15, Pajola 10, Smith 0, Dobric 2, Cacok 0, Shengelia 19, Hackett 4, Mickey 13, Dunston 1, Abass NE. All. Luca Banchi.

Stella Rossa Belgrado: Teodosic 5, Hanga 11, Davidovac 4, Mitrovic 14, Lazic 4, Simonovic 1, Napier 23, Bolomboy 8, Nedovic 3, Giedraitis 6, Kuzmic NE, Dos Santos 0. All. Dusko Ivanovic.

QUI trovi le statistiche complete della gara.

Leggi anche: Gallinari e il suo approccio col mondo NBA: “Pensavano volessi rubare il kit d’allenamento”