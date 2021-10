I migliori 75 giocatori NBA di sempre: i primi 25 nomi selezionati

Nella notte la NBA ha iniziato a compilare quella che sarà la lista dei migliori 75 giocatori All-Time, per celebrare quella che sarà la 75° storica stagione per la Lega. Sono stati annunciati i primi 25 nomi, tra giocatori attuali e del passato, vere e proprie leggende che non sono disposte in un ordine preciso. Non c’è quindi alcuna differenza tra chi viene annunciato per primo e chi verrà nominato per ultimo.

I 75 nomi sono stati scelti in base ai voti di un gruppo di giornalisti, di giocatori del presente e del passato, degli allenatori e dei dirigenti delle franchigie. Tra i primi 25 nomi ci sono quelli di leggende come Bill Russell, Dirk Nowitzki, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, John Stockton, Steve Nash e Charles Barkley, ma anche quelli di atleti in attività come Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e James Harden.

Questa la lista dei primi 25 nomi:

Hal Greer Dirk Nowitzki Bob Pettit Oscar Robertson Bill Russell Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Elvin Hayes Jerry Lucas Willis Reed Nate Archibald Bob Cousy Dave Cowens James Harden Hakeem Olajuwon Kevin McHale Kareem Abdul-Jabbar George Mikan John Stockton Steve Nash Charles Barkley Julius Erving George Gervin Moses Malone David Robinson