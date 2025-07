Andrea Bargnani elogia Maurizio Gherardini: “Un Re Mida del basket e ha lavorato con David Stern in NBA…”

Andrea Bargnani, ex stella NBA e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport in cui ha parlato con entusiasmo della nomina di Maurizio Gherardini a nuovo presidente della Lega Basket Serie A (LBA). Un riconoscimento che, secondo il “Mago”, rappresenta una vera svolta per il movimento cestistico italiano.

“Ci sentiamo spesso. È un legame nato ai tempi della Benetton Treviso che non si è mai interrotto”. L’ex numero uno del Draft 2006 ha anche voluto congratularsi pubblicamente con Gherardini, non solo per l’elezione alla guida della LBA, ma anche per gli incredibili successi collezionati al Fenerbahce: vittoria dell’EuroLega e del campionato turco nella stessa stagione.

“Maurizio è un Re Mida della pallacanestro, quello che tocca diventa oro. I proprietari dei club italiani avranno al loro fianco una figura che ha lavorato al fianco di David Stern in NBA. Una garanzia per crescere, migliorare e rendere la nostra Lega sempre più competitiva”.

Le parole di Andrea Bargnani sottolineano quanto la nomina di Maurizio Gherardini rappresenti una svolta storica per il basket italiano, grazie all’esperienza internazionale e alla visione strategica di un dirigente che ha lasciato un’impronta indelebile sia in Europa che oltre oceano.

