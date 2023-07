Andrea Cinciarini-Cantù, a che punto è la trattativa per il play?

Andrea Cinciarini ancora oggi non sa quale sarà il suo futuro perché in questo momento ha ancora un altro anno di contratto con Reggio Emilia ma è sicuramente fuori dai piani tecnici della UNAHOTELS e su di lui si è parlato di un forte interessamento di Cantù.

Purtroppo però, come spiegato dal GM dell’Acqua S.Bernardo a Mondo a Spicchi su Twitch, Sandro Santoro, Andrea Cinciarini non tornerà a Cantù un decennio dopo circa l’ultima volta perché vuole giocare ancora in Serie A:

“Abbiamo sondato la disponibilità di Andrea Cinciarini. In questo momento noi abbiamo fatto un’offerta importante ma la verità è che al momento ha deciso di aspettare la Serie A. Purtroppo non è un’operazione che potrà andare a buon fine per questo motivo. Noi abbiamo fatto davvero tutto il possibile per andare avanti e capire se questa fattibilità corrispondesse con i nostri desideri ma così non è stato”.

Insomma, i tifosi canturini non potranno rivedere a Cantù l’ex capitano dell’Olimpia Milano. Anche se mai dire mai perché il mercato è ancora lungo e, se Cinciarini si dovesse trovare senza squadra tra un mesetto, potrebbe decidere di scendere in A2.

