YouTuber finge di dormire durante l’All Star Game WNBA e viene bannato da tutti gli eventi NBA

Uno scherzo che in poche ore ha generato oltre 3 milioni di visualizzazioni, ma che ha anche procurato allo youtuber JiDion un ban da tutti gli eventi NBA e WNBA. Il ragazzo americano aveva acquistato un biglietto per l’All Star Game WNBA della scorsa settimana a Las Vegas. Alla partita però JiDion si è presentato in pigiama e con una coperta, mettendosi a dormire sdraiato sui posti proprio a bordocampo.

“Don’t sleep on the WNBA” è il titolo del video poi condiviso sul suo canale, in cui oltre a girare per l’arena con comportamenti fastidiosi per lo staff JiDion finge appunto di dormire, con tanto di cappellino da notte e cuscino. Prima ripreso dalla security, lo youtuber è infine stato cacciato dal palazzetto. Non solo: la NBA ha deciso di estrometterlo da qualsiasi evento futuro da lei organizzato, comprese le partite delle 30 franchigie.

Per quanto possa sembrare un innocuo prank, quella di JiDion è sembrata una palese provocazione per manifestare quanto sia, a detta sua, noioso l’All Star Game della Lega femminile.

Jidion was banned from all NBA events after being kicked out for sleeping during a WNBA game. #DramaAlert

He even got randomly threatened with an NFL ban at the end of his latest video for the sleeping stunt. pic.twitter.com/l9LiyZHNdF

— DramaAlert (@DramaAlert) July 20, 2023