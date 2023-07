Mirotic-Partizan può saltare per colpa dei tifosi della Stella Rossa

Nikola Mirotic al Partizan Belgrado allenato da Zelimir Obradovic ormai sembra scontato ma non lo è affatto. Da oggi pomeriggio il montenegrino di nascita ma spagnolo di passaporto e d’adozione è free agent e perciò potrebbe firmare con chiunque in Europa.

Secondo il profilo Twitter LA RESISTENCIA DEL PALAU, Mirotic potrebbe non finire al Partizan a causa delle pesantissime minacce ricevute da lui e dalla sua famiglia da parte dei tifosi della Stella Rossa Belgrado:

“L’accordo tra Niko e il Barça sta per chiudersi ma la sua firma per il Partizan Belgrado è in pericolo.

Le motivazioni? Molto triste, il giocatore e la sua famiglia stanno ricevendo minacce molto serie dai fan e dalle autorità legate alla Stella Rossa”.

ÚLTIMA HORA MIROTIC🚨🔥🏀 El acuerdo entre Niko y el @FCBbasket ya está a punto de cerrarse pero peligra su fichaje por @PartizanBC Los motivos? Bien tristes, el jugador y su familia están recibiendo amenazas muy graves por parte de la afición y autoridades relacionadas con… pic.twitter.com/3S43IsHbkK — LA RESISTENCIA DEL PALAU (@palauresist) July 20, 2023

Non sappiamo se davvero Nikola Mirotic non andrà al Partizan Belgrado per colpa di alcuni tifosi vergognosi della Stella Rossa Belgrado. Ma sappiamo che questo eventualmente potrebbe lasciare ancora una minimissima speranza nei cuori dei tifosi di Milano, che però è vicinissima ad Alex Poythress.

Stiamo a vedere come si evolverà questa situazione però certamente – se confermato – non sarebbe affetto un bel rumors.

