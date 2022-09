Andrei Kirilenko: “Tutti esperti di virus e il giorno dopo di politica”

Il responsabile del basket russo, Andrei Kirilenko, non è stato gentile con coloro che mettono insieme basket e politica.

Andrei Kirilenko, 41 anni, ha discusso molteplici argomenti con Mozzart Sport, dai suoi doveri di presidente della Federazione russa di pallacanestro alla firma di un contratto con il Partizan da giovane.

Le squadre serbe del Partizan Belgrado e del Mega Belgrado sono state accolte nella Supercoppa della VTB League 2022, gareggiando contro CSKA, UNICS, Zenit e Lokomotiv Kuban per la Coppa Alexander Gomelsky a Mosca. Con le squadre russe escluse dalle competizioni continentali e internazionali, il torneo in corso è un raro segno di squadre straniere nel Paese.

“Capisco la situazione”, ha detto Kirilenko riferendosi alla guerra in corso in Ucraina, il risultato dell’invasione della Russia, “ma sono sicuro che i giocatori non seguono la politica né sono interessati alla politica. Oggigiorno tutti sono esperti. Siamo tutti esperti di virus e il giorno dopo di politica. Non so niente di politica. So di basket. È qui che posso aiutare”.

“Parlo di basket e di sport perché sono convinto di capire come funzionano le cose. Lo sport dovrebbe unire le persone, non separare. Il basket esiste per farci divertire insieme ed è così che dovrebbe essere in tutto il mondo”.

