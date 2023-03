Andrew Wiggins rischia di aver già concluso la stagione

Andrew Wiggins non gioca ormai da più di un mese, esattamente dal 13 Febbraio.

L’ala dei Golden State Warriors è alle prese con problemi personali, non legati al basket né a questioni fisiche. C’è il massimo riserbo riguardo l’argomento e l’assenza di Wiggins potrebbe prolungarsi ancora.

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che difficilmente sarebbe riuscito a rientrare prima della post season, adesso si parla addirittura di stagione finita per lui. I rumors sono partiti da Fox Sports e stanno rimbalzando su tutti i media americani.

A tal proposito suonano come una conferma le dichiarazioni rilasciate da Steve Kerr e da alcuni compagni di squadra, come Jordan Poole. Tutti hanno detto che si augurano che Wiggins torni al più presto ma non hanno alcuna intenzione di forzare la mano e che per lui l’obiettivo principale deve essere il superamento dei problemi che lo stanno coinvolgendo. Il basket, insomma, passa in secondo piano e potrebbe essere così fino a Ottobre del prossimo anno.