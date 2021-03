Andrew Wiggins sul vaccino anti-Covid: “Lo farò soltanto se mi obbligheranno”

Mentre quattro squadre NBA, l’ultima in ordine di tempo saranno i Lakers nei prossimi giorni, hanno deciso di sottoporre i propri giocatori e allenatori al vaccino anti-Covid, così da proteggere sia loro che la stessa stagione sportiva, negli USA si è levata anche qualche voce contraria. Andrew Wiggins nella giornata di ieri, prima di scendere in campo contro Philadelphia, si è dimostrato molto poco fiducioso nel vaccino ed ha esplicitamente dichiarato di non volerlo fare.

“Non mi vedo farlo a breve, a meno che non mi obblighino” ha dichiarato Wiggins.

Andrew Wiggins on the COVID vaccines: ‘I don’t really see myself getting it any time soon, unless I’m forced to.’

