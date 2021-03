I Los Angeles Lakers si vaccineranno contro il Covid entro questa settimana

I Los Angeles Lakers stanno per diventare la quarta squadra NBA dopo New Orleans, Atlanta e Portland a vaccinarsi contro il Covid-19. Come riportato da ESPN, gli attuali campioni in carica riceveranno la prima dose del vaccino entro questa settimana.

Non è obbligatorio che tutti si vaccinino, ma la NBA ha fortemente incoraggiato questa azione da parte dei giocatori.

