La Germania senza Franz Wagner non ha problemi: la Finlandia chiude a zero

Termina con zero vittorie il Mondiale della Finlandia, inserita in un girone non semplice con Germania e Australia ma incapace di vincere anche contro il Giappone. Nell’ultima partita proprio contro la Germania è arrivato l’ultimo KO, 101-75, nonostante l’assenza di Franz Wagner tra le fila degli avversari.

Per i tedeschi non c’è stato bisogno nemmeno di grandi sforzi, a differenza della partita di due giorni fa contro l’Australia. Dennis Schroder è rimasto in campo solo 22′ segnando 15 punti, gli stessi di Isaac Bonga, Johannes Thiemann ha aggiunto 13 punti mentre Moritz Wagner altri 12.

Partita in controllo della Germania dal secondo quarto in poi, dopo una buona prima frazione dei finlandesi grazie al duo Markknanen-Jantunen. La stella degli Utah Jazz segna 12 punti, ma dopo il contributo iniziale sparisce un po’ dalla partita tirando 3/11 dal campo e chiudendo con -23 di +/- in 22′. I tedeschi prendono il largo e a fine terzo periodo sono a +21, poi gestione negli ultimi 10′ per terminare da imbattuti il girone e proiettarsi subito alla seconda fase.

Germania: Schroder 15, Bonga 15, Thiemann 13.

Finlandia: Nkamhoua 14, Markkanen 12, Seppala 12.

Foto: FIBA