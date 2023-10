Anno nuovo, vecchie abitudini: Denver batte i Lakers e Jokic DOMINA

Questa notte è ufficialmente iniziata una nuova stagione NBA con il big match tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets ma tra le due squadre della Western Conference è finita come l’anno scorso: vittoria del team del Colorado e dominio di Nikola Jokic.

I Nuggets si sono imposti davanti al proprio pubblico per 119 a 107 e a prendere la scena è ancora una volta il fenomeno serbo, che ha iniziato la stagione con una tripla doppia da 29 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Ai californiani non sono bastati i 5 giocatori in doppia cifra e un LeBron James da 21 punti e 8 rimbalzi, i campioni NBA in carica hanno vinto e convinto in questo opening game della stagione 2023-2024. Anche Denver ha chiuso con 5 giocatori in doppia cifra con 21 punti di Jamal Murray e la doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi di Michael Porter Jr.

Con questa prestazione nel match inaugurale, i Denver Nuggets hanno subito voluto mettere in chiaro le cose con i Lakers: l’obiettivo della stagione è vincere nuovamente il titolo NBA e Nikola Jokic vuole il suo terzo premio di MVP della regular season, dopo un anno di stop, nonostante una stagione regolare eccellente nel 2022-2023.

QUI trovate le statistiche complete del match.

