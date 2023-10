James Harden, svelato il SERISSIMO motivo della sua lontananza dai Sixers

Da quando i Philadelphia 76ers hanno iniziato il training camp, James Harden ha partecipato ad un solo allenamento e non è mai sceso in campo in preseason. Nei giorni scorsi si è saputo addirittura che il Barba non si trova nemmeno a Philadelphia, bensì a Houston, per motivi familiari. Ovviamente la notizia iniziale aveva fatto alzare più di qualche sopracciglio vista la rottura totale con i 76ers in estate e il curriculum del giocatore, non nuovo a disertare il training camp in queste situazioni, visto che lo aveva già fatto ai Rockets.

Invece il motivo dell’assenza di Harden non sono i difficili rapporti con Daryl Morey, o almeno non solo. L’MVP del 2018 sarebbe infatti a Houston per assistere la madre gravemente malata, come riportato da Brandon Robinson. “Sta attraversando un brutto periodo. Ama competere e non è mai stato così in forma, ma si sente tradito dai Sixers” avrebbe detto una fonte al giornalista.

Non si sa quanto James Harden starà lontano da Philadelphia, ma vista la situazione molto delicata è improbabile che vengano fatte pressioni su di lui per scendere in campo nell’immediato. Nel frattempo i Sixers dovranno impegnarsi per trovare uno scambio accettabile, visto che altrimenti il rischio è di perdere il giocatore a zero la prossima estate, quando sarà free agent.