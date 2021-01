Anthony Davis è “contento” di giocare pochi minuti in questo inizio di stagione

I Los Angeles Lakers hanno ottenuto un’altra facile vittoria, questa volta contro gli Oklahoma City Thunder. La superstar dei californiani, Anthony Davis, ha avuto un’altra partita “tranquilla”, poiché ha giocato solo 25 minuti che, secondo l’All-Star, è qualcosa che si rivelerà vantaggioso per se stesso e per i campioni in carica nel lungo periodo.

Dopo la vittoria, Davis si è detto entusiasta del suo ridotto carico di lavoro negli ultimi due match.

Anthony Davis said it’s a definite difference for him to be able to play 30 minutes or fewer in blowouts instead of his typical 35. He and LeBron both had the majority of the 4th Q’s off throughout the 3 game trip, and he said those are banked minutes for later in the season.