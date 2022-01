Anthony Davis, il tutore fa paura ma arrivano buone notizie

Sono passate ormai diverse settimane dall’infortunio al ginocchio che ha costretto Anthony Davis allo stop. Il lungo dei Los Angeles Lakers, prima della gara di ieri notte contro Memphis, è stato visto in campo mentre svolgeva un piccolo allenamento, con qualche tiro a canestro. Ha attirato immediatamente l’attenzione il tutore che AD indossava sul ginocchio, particolare che ha spaventato i tifosi gialloviola.

Niente paura, però: secondo Dave McMenamin il recupero di Davis procede bene e il tutore sarebbe solo precauzionale. Inizialmente erano state previste almeno 4 settimane di stop, attualmente siamo a quota 3 quindi ci si può aspettare un rientro del lungo dei Lakers entro poche settimane. I Lakers daranno aggiornamenti ufficiali nel weekend.

Anthony Davis warming up with a bulky brace on his left knee. He sprained the MCL in his left knee just more than three weeks ago in Minnesota. pic.twitter.com/BD8rj4UclB

— Dave McMenamin (@mcten) January 10, 2022