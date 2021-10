Anthony Fauci umilia i giocatori NBA no-vax con le sue dichiarazioni

L’NBA ha un grosso problema di vaccinazione. Bene, non è grande a causa del numero di giocatori non vaccinati: rapporti recenti affermano che il 95% dei giocatori è vaccinato contro il COVID-19.

Il problema è che il 5% sono minoranze rumorose che sono grandi nomi della NBA. Kyrie Irving, Bradley Beal e Andrew Wiggins sono alcuni dei giocatori importanti che hanno espresso la loro posizione negativa contro il vaccino. In una recente intervista, il Dr. Anthony Fauci, una figura di spicco nella lotta contro il COVID-19, ha tenuto una severa conferenza a questi giocatori NBA no-vax.

“Beh, sai, dici loro (ai giocatori NBA no-vax n.d.r.) che non è vero. Voglio dire, il fatto è che queste sono persone, non sono persone stupide. Eppure, in un modo o nell’altro, sono stati convinti di cose che semplicemente non sono reali… Voglio dire, guardi i dati. I dati sono schiaccianti che questi sono altamente efficaci e sicuri. E se si guarda al track record dei vaccini in generale, ciò che hanno fatto per la società e il rapporto rischio/beneficio pesa in modo schiacciante a favore del beneficio. Ed è solo un dato di fatto. A volte è inspiegabile che le persone possano guardare i dati e dire semplicemente che non esistono. Voglio dire, lo fa”.