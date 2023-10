Aradori straripante: la Fortitudo si prende il derby contro Forlì

Continua la marcia inarrestabile della Fortitudo Flats Service che, dopo aver battuto Chiusi e Rimi, cala il tris prendendosi anche il derby emiliano-romagnolo contro l’Unieuro Forlì: davanti ai quasi 5000 presenti al PalaDozza, infatti, i biancoblu si sono imposti per 73-63. La chiave del successo fortitudino è racchiusa nella grande prova difensiva degli uomini di Caja, che nel terzo quarto hanno concesso soltanto 7 punti alla compagine forlivese, piazzando un parziale di 19-7 che li ha portati al +14 a 10’ dalla fine.

Un solco che Forlì non è più stata in grado di Forlì. Nel quarto quarto, infatti, i biancorossi hanno provato con coraggio a riportarsi a contatto ma non sono riusciti a spingersi oltre il -6 perché quattro punti ravvicinati di Freeman hanno definitivamente spinto la Flats Service verso il successo. La palma di indiscusso MVP della gara va però a Pietro Aradori che ha chiuso con un bottino personale di 25, punti, 13 dei quali mandati a bersaglio nel terzo quarto. Decisamente solide, però, anche le prove di Deshawn Freeman (12 punti e 10 rimbalzi) e di Matteo fantinelli (9 punti, 7 rimbalzi e 8 assist).