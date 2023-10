EA7 Milano, si pensa al clamoroso colpo Kendrick Nunn?

L’Olimpia Milano pensa già al mercato visti gli infortuni di Billy Baron e Maodo Lo, oltre al pessimo rendimento fin qui di Kevin Pangos. Nonostante le smentite dei giorni scorsi, il club biancorosso starebbe pensando a Kendrick Nunn, accostato insistentemente all’Olympiacos prima dell’inizio della stagione. L’americano è ancora free agent e, secondo Backdoor Podcast, può diventare un’opzione per il reparto esterni meneghino.

Nunn è uno scorer che farebbe molto comodo a Milano, che a parte Mirotic e Shields non ha giocatori con tanti punti nelle mani. Nei prossimi giorni potrebbe quindi iniziare una trattativa tra il club e il giocatore, il quale nella sua prima stagione in NBA a Miami aveva segnato addirittura 15.3 punti di media. Lasciata South Beach nel 2021, i problemi fisici hanno però fermato il giocatore, che non è riuscito a ripetersi con Lakers e Wizards dopo un intero anno ai box nel 2021-22.