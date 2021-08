Arnas Velicka è un nuovo giocatore della GeVi Napoli

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il playmaker lituano Arnas Velicka. Nato il 10 dicembre 1999 a Kaunas, Velicka è un esterno di 195 centimetri.

Il nuovo giocatore degli azzurri si è formato nel prestigioso settore giovanile dello Zalgiris Kaunas prima di passare al Barcellona dove ha giocato, nelle squadre giovanili, dal 2016 al 2018.

Nella stagione 2018-2019 ha militato, nella Baltic League, con la maglia del Tartu Ulikool Rock, disputando un campionato da 19.2 punti e 5.5 assist per gara. Nell’anno successivo, nella Lega Lituana, con il Vytautas Prienu, ha concluso un campionato da 12.2 punti e 4.7 assist per partita.

Nell’ultima stagione Velicka ha vestito la maglia dello Chalon Reims, in Jeep League francese, 11.3 punti per gara uniti a 5.2 assist di media. Il giocatore lituano ha poi concluso la sua annata con lo Braunschweig, club di Bundesliga, massima competizione tedesca, con 13.2 punti e 5.5 assist di media in 21 partite.

Durante quest’estate Il play della Gevi ha disputato la Summer League Nba a Las Vegas con la maglia dei Boston Celtics.

Velicka ha inoltre debuttato nella nazionale lituana in occasione delle qualificazioni ad EuroBasket 2020 oltre ad essere stato protagonista, con la sua nazionale, di prestigiosi successi nei tornei, europei e mondiali, giovanili.

Cosìi il Presidente Federico Grassi:

“Velicka, giocatore di indiscusso talento, strappato alla agguerrita concorrenza di molte squadre, è stato uno degli obiettivi principali di coach Sacripanti e della società. La scelta del giovane play lituano, così come tutte le altri operazioni di mercato, è stata pienamente condivisa con coach Sacripanti, che ha individuato ed apprezzato le grandi doti del giocatore.”

Per il coach Pino Sacripanti “abbiamo completato il roster con un ragazzo molto promettente che , già lo scorso anno, ha dimostrato grande personalità. Sarà complementare a Mayo avendo caratteristiche fisiche e tecniche diverse. Credo possa essere un investimento che ci permetterà anche di aumentare la nostra reputazione internazionale visto che tanti scout seguiranno Velicka. Ora spero di avere quanto prima tutti i giocatori a disposizione in modo tale da poter iniziare questa emozionante avventura.”

Ufficio stampa

GeVi Napoli Basket