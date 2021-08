L’agente di Butler: “Jimmy mi ha appeso il telefono mentre gli dicevo dell’All-NBA Team”

Jimmy Butler nella scorsa stagione è stato selezionato nel terzo All-NBA Team, tra i migliori 15 giocatori della RS. La stella dei Miami Heat però è poi stata eliminata al primo turno dei Playoff con uno sweep da Milwaukee, chiudendo quindi una stagione decisamente negativa a livello di risultati dopo le Finals di quella precedente.

In questi giorni Butler è tornato in palestra per preparare la sua “vendetta”, ma nel frattempo il suo agente, Bernie Lee, ha raccontato un aneddoto riguardante proprio gli All-NBA Team. Secondo quanto detto dal procuratore, Butler gli avrebbe addirittura appeso il telefono in faccia mentre Lee gli stava comunicato l’inserimento nel terzo miglior quintetto.

Non gli interessa altro che i titoli di squadra. Quando Jimmy riceve un riconoscimento individuale, è letteralmente impossibile comunicarglielo. Quando l’ho chiamato quest’anno per dirgli che era stato inserito nei quintetto All-NBA, appena ho pronunciato la parola “All” mi ha appeso il telefono. Non gli importa.

Nell’ultima stagione Jimmy Butler ha mantenuto 21.5 punti, 6.9 rimbalzi and 7.1 assist di media.