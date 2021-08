Aron Baynes assente alla premiazione dell’Australia: rischia di saltare la prossima stagione

L’Australia battendo la Slovenia ha conquistato oggi la medaglia di bronzo in queste Olimpiadi.

Grande festa per i “Boomers”: si tratta infatti della prima storica medaglia ai giochi olimpici. Alla premiazione però mancava uno dei giocatori simbolo della squadra, ovvero Aron Baynes. Il centro ex Raptors (tagliato dalla franchigia canadese in questi giorni), nel corso del torneo olimpico ha subito un infortunio al nervo del collo nella partita vinta dall’Australia per 86 a 83 contro l’Italia.

I primi esami effettuati in ospedale avevano lasciato ben sperare: Baynes infatti avrebbe dovuto recuperare entro qualche giorno, con la possibilità di essere presente nella fase finale del torneo.

Secondo quanto riportato anche da Shams Charania, nelle ultime ore la situazione si sarebbe aggravata e Baynes potrebbe essere costretto addirittura a saltare la stagione 2021/22: la diagnosi si è rivelata peggiore di quanto si potesse pensare.

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021