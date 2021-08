Mills batte Doncic e trascina l’Australia alla vittoria del bronzo

Slovenia – Australia 93-107

(19-20; 26-33; 22-25; 26-29)

L’Australia apre la gara con un parziale di 2-11 guidata da 4 punti di Ingles e la prima tripla della partita di Mills. La reazione degli avversari non tarda ad arrivare: Blazic e Tobey innescano un contro parziale di 12-2 e la tripla realizzata da Prepelic firma il sorpasso sloveno. Sul risultato di 17 a 13 i Boomers assumono di nuovo il controllo del risultato con la tripla di Goulding e il canestro di uno scatenato Mills. La Slovenia rimette il naso avanti con la tripla di Dragic sul 31 a 28: ancora Mills trova il pareggio dall’arco e firma anche il contro-sorpasso per l’Australia dalla lunetta realizzando altri 6 punti. La squadra allenata da Sekulic sprofonda fino al -10: Doncic e Muric dall’arco riducono lo svantaggio, ma questo non evita alla squadra slovena di chiudere sotto sul 45-53 all’intervallo dopo la schiacciata di Thybulle.

Nel terzo quarto la Slovenia prova a riaprire la partita e dal -10 arriva la tripla di Tobey, ma Mills realizza 8 punti e fissa il punteggio sul 62-72. Prepelic e Doncic vanno ancora a segno, ma due canestri da tre punti di Ingles consentono all’Australia di mantenere 11 punti di vantaggio. I giocatori sloveni non si perdono d’animo: il canestro di Blazic e 5 punti di Prepelic riportano sul -5 la Slovenia, mentre Doncic segna il canestro dell’80 a 83. Dalla lunetta Mills spezza il parziale avversario e Exum realizza 5 punti di fila per il +10. Doncic replica dall’altra parte con due triple e sul risultato di 86-92 Ingles segna dall’angolo e Mills appoggia in contropiede il punto numero 40 della sua partita. Nel finale la Slovenia sbaglia i tiri decisivi per giocare punto a punto, mentre l’Australia supera quota 100 punti e festeggia la medaglia di bronzo.

Tabellini

Slovenia: Doncic 22, Prepelic 18, Tobey 13

Australia: Mills 42, Ingles 16, Landale 14

Foto: Fiba.basketball