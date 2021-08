Ricco rinnovo per Jimmy Butler con i Miami Heat

I Miami Heat sono una delle squadre che si è mossa maggiormente sul mercato in questi primi giorni. L’idea del general manager Pat Riley era quella di rendere la squadra il più competitiva possibile per tornare a raggiungere una Finale NBA, dopo quella conquistata due stagioni fa.

Tra tante aggiunte che sono arrivate (Lowry, Tucker e Markieff Morris) gli Heat hanno voluto consolidare il rapporto tra la franchigia e la stella della squadra, Jimmy Butler: l’ala ex Bulls e T’Wolves ha firmato a 32 anni un’estensione di 4 anni a 184 milioni di dollari complessivi (ovvero il massimo salariale).

All-Star G Jimmy Butler has signed a four-year, $184M extension to stay with the Miami Heat, his agent Bernie Lee tells ESPN. Butler will be locked into the deal — with a player option — through 2025-2026.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021