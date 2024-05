AS Monaco, il primo colpo estivo sarà Nick Calathes

L’AS Monaco ha raggiunto i Playoff di EuroLega in due partecipazioni su due: quest’anno però non è riuscito ad arrivare fino alle Final Four, eliminato dal Fenerbahçe. E proprio uno degli artefici dell’eliminazione del Monaco, Nick Calathes, sembra indirizzato verso la firma con la squadra del Principato. Il playmaker greco secondo BasketNews avrebbe già un accordo biennale col club e diventerà un sesto uomo di lusso per coach Obradovic. Infatti Elie Okobo verrà confermato: il francese rimarrà la guardia titolare della squadra al fianco della superstar Mike James.

Calathes nell’ultima EuroLega, chiusa al quarto posto col Fenerbahçe, ha mantenuto 7.2 punti, 4.2 rimbalzi e 4.8 assist di media. La scorsa estate il greco fu accostato anche a Milano, invece dopo 2 anni in Turchia si trasferirà nel Principato, dove potrebbe anche concludere la carriera visti i 35 anni.