Il Real Madrid ha vinto il Next Gen Tournament di EuroLega per il secondo anno di fila

L’anno scorso il Real Madrid era tornato dalle Final Four di EuroLega con un doppio titolo: campione d’Europa sia a livello senior che a livello U18, con la vittoria dell’Adidas Next Generation Tournament. Oggi potenzialmente potrebbe fare lo stesso. Intanto l’ANGT l’ha messo in bacheca grazie al successo di misura, 85-84 al supplementare, contro il PFBB Insep Paris che aveva vinto ieri un girone in cui compariva anche il Barcellona di Mohamed Dabone, finito terzo con un record di 1-2.

Una partita molto equilibrata sembrava propendere dalla parte di Paris quando a 26” dalla fine dei regolamentari un gioco da 3 punti di Moukouri aveva portato i francesi a +3. A pareggiare i conti ci ha però pensato Hugo Gonzalez con la tripla del 73-73 che ha decretato il supplementare. Anche all’OT il Paris è volato subito a +4, ma Bosnjakovic e il solito Gonzalez hanno ribaltato rapidamente la situazione. Alla fine, dopo che per due volte Boulefaa aveva portato i francesi di nuovo avanti, sono stati i rimbalzi offensivi di Ismaila Diagne e il suo 2/2 dalla lunetta con 12” sul cronometro a regalare la vittoria al Real. Nolan Traore, autore ieri di 45 punti contro il Barcellona, ha sbagliato il tiro della possibile vittoria.

Egor Demin ha chiuso con 26 punti, 11 rimbalzi e 6 assist in 42′, mentre Hugo Gonzalez ha aggiunto 23 punti e 6 assist. Per il Paris invece Boulefaa è stato il top scorer con 23 punti, mentre Traore si è fermato a “soli” 18 punti con 0/5 da tre punti.