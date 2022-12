Assurdo in Serie B: più di 6mila persone per il derby di Livorno

Si è concluso poco fa il derby di Livorno di Serie B tra la Pielle e la Libertas, vinto dai biancoazzurri per 61 a 59.

Il risultato in sé non è certamente la notizia più interessante della serata, bensì le 6mila persone e oltre presenti per una gara della terza lega italiana.

Questi numeri ci fanno capire quanto il basket sia uno sport amatissimo nella città di Livorno e la speranza è di poter rivedere presto questa città in Serie A.

A fine gara i tifosi dell’Unicusano Pielle Livorno hanno fatto invasione di campo per festeggiare la vittoria. Colonna sonora della festa “Shakerando”, hit estiva di Rhove e soundtrack dei Rebels, tifoseria organizzata della squadra biancoazzurra. Naturalmente l’invasione è stata super pacifica e all’insegna del sano divertimento.

Speriamo di poter vedere presto questo derby almeno in Serie A2, con la speranza che una delle due compagini arrivi/torni a giocare nella massima Lega italiana perché la Serie A ha bisogno di piazze come questa. Il basket è dei tifosi e a Livorno di amore per la pallacanestro ce n’è davvero davvero tantissimo, come abbiamo potuto vedere in questo indimenticabile 8 dicembre.

