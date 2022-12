Melli “contraddice” Messina: “L’EuroLega non è compromessa!”

Ettore Messina dopo la sconfitta contro il Fenerbahce in casa di un paio di settimane aveva detto “L’EuroLega è compromessa”, però Nicolò Melli non è dello stesso avviso. Queste le sue parole a Sky Sport, poi riportate da RealOlimpiMilano:

“Normalmente si è preoccupati quando si è ultimi in classifica, però c’è tanta strada da fare e possiamo tranquillamente raddrizzarla. Bisogna ovviamente iniziare a vincere, però, più che preoccupazione, c’è determinazione per girare questa stagione. La stagione europea non è assolutamente compromessa. Non siamo dove volevamo essere, complici un po’ la mancanza di cinismo e gli infortuni. Perciò bisogna assolutamente reagire, ma la stagione non è compromessa e abbiamo tempo e modo di rifarci”.

“Non siamo stati abbastanza cinici in queste partite che sono finite punto a punto. Adesso, recuperando qualche infortunato, ci darà un po’ più di energia e profondità, così come un po’ più di pericolosità sul perimetro. Questo speriamo ci aiuti dalle prossime partite, già giovedì contro il Panathinaikos”.

Stiamo a vedere chi avrà ragione dei due. Sicuramente l’Olimpia Milano si trova in una brutta situazione e sia coach Ettore Messina sia capitan Nicolò Melli faranno di tutto per risollevare le sorti della squadra.

