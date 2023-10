Ataman sul baciamano di Can a Obradovic: “Gesto che mi ha offeso”

Circa tre settimane fa, durante un torneo amichevole ad Atene, Erdem Can ha omaggiato Zeljko Obradovic con un baciamano prima della palla a due. Il coach turco in estate ha sostituito Ergin Ataman sulla panchina dell’Anadolu Efes ed ha voluto esternare con quel gesto il proprio rispetto per un’autentica leggenda del basket europeo, nonché suo mentore. Can è stato infatti vice di Obradovic al Fenerbahçe dal 2013 al 2020. Quel siparietto sembrava archiviato, ma nelle scorse ore è stato nuovamente menzionato da Ergin Ataman.

L’allenatore del Panathinaikos, vincitore di due EuroLega con l’Efes, ha criticato il baciamano del suo successore prima della partita contro il Fenerbahçe di questa sera.

“Noi allenatori abbiamo questa sfortuna, veniamo ripresi in circostanze spiacevoli. Can mi ha chiamato dopo quell’episodio e mi ha detto che c’era stato un fraintendimento. Io gli ho risposto: ‘Non preoccupartene, vai per la tua strada. Sii consapevole che alleni uno dei club più importanti d’Europa e sii te stesso’. Non è la frase che ha detto ad avermi fatto arrabbiare. Da tifoso dell’Efes, Erdem Can ha pubblicamente baciato la mano di un allenatore che è stato un rivale dell’Efes [quando allenava il Fenerbahçe, ndr], questo un po’ mi ha offeso. Sì, dovrebbe esserci più rispetto. Per esempio, io nutro un grande rispetto per Aydın Ors [allenatore del Fenerbahçe dal 2003 al 2007, ndr], ma non bacerei mai la sua mano in pubblico” ha detto Ataman a NTV Spor.

Ma non contento il coach del Pana ha anche commentato la scelta dell’Efes di puntare su Can, reduce da un’ottima stagione con il Turk Telekom Ankara, al posto di Yakup Sekizkok, suo assistente dal 2018 al 2023. “Rispetto molto Erdem Can, ma speravo che l’Efes avrebbe dato un’occasione a Yakup Sekizkok. Secondo me coach Yakub meritava una possibilità. Abbiamo avuto successo grazie alla cultura dell’Anadolu Efes, il suo contributo è stato fondamentale per vincere quei titoli. Certamente il club fa le sue valutazioni” ha concluso Ataman.