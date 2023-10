Houston e OKC chiudono una trade per Kevin Porter Jr

Dopo qualche settimana gli Houston Rockets hanno trovato un acquirente per Kevin Porter Jr, giocatore che nella scorsa stagione ha segnato 19.2 punti di media in 59 partite ma che da poco è diventato improvvisamente un esubero. Il motivo è il processo che inizierà a breve, con Porter Jr arrestato violenze fisiche sulla sua (ormai ex) fidanzata. I fatti risalgono al mese scorso, quando il giocatore si trovava a New York.

Subito dopo l’accaduto Houston si era messa alla ricerca di una non facile trade, offrendosi di ripagare l’eventuale acquirente con scelte al Draft. A farsi avanti, ingolositi proprio da questo ultimo punto, sono stati gli Oklahoma City Thunder. Poco fa Adrian Wojnarowski ha riportato i dettagli dello scambio, con i Rockets che cedono a OKC sia Porter Jr che due scelte del secondo turno future: quella di Minnesota del 2027 e quella di Milwaukee del 2028. Houston ottiene invece Victor Oladipo, in scadenza la prossima estate, e Jeremiah Earl-Robinson.

Kevin Porter Jr non metterà comunque piede ai Thunder: la franchigia ha già deciso di tagliarlo con effetto immediato. La mossa obbligherà Oklahoma City a pagare il giocatore, che ha ancora un anno di contratto garantito per 16.5 milioni di dollari di stipendio. Impossibile dire se Porter Jr, a causa di questi comportamenti, metterà più piede in NBA. Di certo non sarebbe la prima volta che un atleta, macchiatosi di reati simili, viene reintegrato: è appena successo con Miles Bridges, che tra l’altro ha di recente violato anche delle ordinanze restrittive venendo nuovamente arrestato.

Thunder will have to pay the $16.9M guaranteed left on Porter Jr., contract as they waive him. OKC gathered four second-round picks in acquiring and moving Oladipo's $9.5M expiring deal this offseason. OKC has 15 first-round and 22 second-round picks over the next seven years.

