Attimi di TERRORE nel finale di Vigevano-Forlì, tutti contro Johnson

Nel weekend è andata in scena la sfida tra Elachem Vigevano e Unieuro Forlì, terminata 80-85 in favore degli ospiti, che grazie a questa vittoria festeggiano il primo posto matematico nel girone rosso di Serie A2: nel finale di partita si sono viste però delle scene che vorremmo non si verificassero mai in un palazzetto, soprattutto in uno che accoglie molti appassionati come quello dei ducali.

Il protagonista, oltre al pubblico di casa, è stato Xavier Johnson: l’esterno americano classe 1993, in Italia ormai dal 2020, ha festeggiato in modo plateale la realizzazione del tiro libero decisivo, provocando il pubblico con gesti e incitamenti: a questo punto è scoppiata la reazione del tifo vigevanese, che si è lanciato contro i plexiglass della panchina avversaria, causando degli attimi di puro terrore, con i giocatori e lo staff ospite minacciati con le parole e con i fatti.

Grande tensione nel finale di Vigevano-Forlì nello scorso fine settimana. Epilogo 2.500 euro di ammenda per Vigevano, 417 euro per Forlì, un turno di squalifica per Xavier Johnson. pic.twitter.com/ILbu5WDXnC — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 10, 2024

A seguito di questi episodi sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo:

ELACHEM VIGEVANO ammenda di Euro 2.500,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e perché in una occasione, a seguito di un comportamento provocatorio da parte di un tesserato avversario, più individui, anche percuotendo il plexiglass a protezione della panchina avversaria, offendevano e minacciavano i tesserati ospiti ivi collocati, lanciando, anche loro addosso, diversi bicchieri pieni di birra. Tale episodio comportava, inoltre, la temporanea sospensione della gara per circa 5 minuti fino all’intervento risolutivo degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine [art. 27,3 RG,art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,7bc RG rec.,art. 24,2b RG,art. 27,15a RG]

UNIEURO FORLI’ ammenda di Euro 417,00 per lancio di oggetti non contundenti, (bicchieri di carta vuoti), collettivo e sporadico, senza colpire [art. 27,6bc RG rec.,art. 24,4 RG]

XAVIER ALEXANDER JOHNSON (UNIEURO FORLI’) XAVIER ALEXANDER JOHNSON (atleta) Squalifica per 1 gara per comportamento platealmente provocatorio nei confronti del pubblico ospitante [art. 35,1c RG,art. 24,2b RG]

Leggi anche:

Le ULTIMISSIME sull’infortunio di Antetokounmpo: quando torna?