Aumento dei prezzi per vedere il basket in streaming

I prezzi per vedere il basket e il calcio in streaming in Italia aumenteranno nel 2024.

DAZN ha annunciato i nuovi pacchetti che entreranno in vigore nel 2024 con prezzi superiori rispetto a quelli attuali. I rincari non riguarderanno gli abbonamenti sottoscritti in precedenza ma solamente quelli attivati ex novo. Perciò nessun aumento per chi era già abbonato ma solamente per i nuovi clienti.

DAZN Start

Il piano Start è quello che consente di vedere il campionato di LBA, EuroLega, EuroCup e Basketball Champions League, oltre a NFL, sport di combattimento e calcio femminile. Per gli abbonamenti mensili si passerà da 13,99 a 14,99. Rincari anche per gli abbonamenti annuali con vincolo di 12 mesi: pagando in unica soluzione adesso si spenderanno 99,99 euro invece dei precedenti 89,99 mentre scegliendo la soluzione in 12 rate si dovranno sborsare 11,99 euro ogni mese (per un totale di 143,88 euro).

Aumenti dei prezzi anche per i piani Standard e Plus. Entrambi permettono di accedere all’intera offerta di DAZN (quanto presente nel piano Start + il calcio maschile con Serie A, B, Liga, Europa League e Conference League) ma il primo consente la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete internet mentre il secondo permette di vedere contemporaneamente anche a due persone che si trovano in luoghi differenti.