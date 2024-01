La Virtus Bologna non si ferma più! Anche l’ALBA Berlino va KO

ALBA Berlino – Virtus Segafredo Bologna 68-83

(9-26; 18-22; 24-15; 17-20)

La Virtus Bologna rinnova l’ottima partenza nell’anno nuovo sbancando la Mercedes Benz Arena di Berlino contro l’ALBA. Prosegue lo straordinario momento dei Banchi Boys che si confermano l’assoluta rivelazione dell’Eurolega 23/24 con 14 vittorie in 19 match, con un secondo posto in classifica solo alle spalle del Real Madrid.

1° TEMPO

Il match si incanala subito nei giusti binari per Bologna con un abbondante parziale di 9 a 26 alla prima sirena, dettato dalla partenza imponente dell’ex Spurs Belinelli (9 punti e 1 assist), coadiuvato da Shengelia (8 punti e 3 rimbalzi) sullo sfondo delle giocate difensive di Hackett e Dunston; l’azzurro Spagnolo (miglior realizzatore del match) mette a segno 5 punti di fila che non bastano a evitare una partenza tutta in salita per i tedeschi.

Nella seconda parte del primo tempo lo staff Virtus allunga le rotazioni con l’ingresso in campo di Lomasz (esordio assoluto) e dello stabiese Mascolo; Abass martella dai 6,75 consentendo ai suoi di toccare il +25; Berlino morbidissima prova a reagire con qualche buona conclusione dell’australiano Wetzell. Il tabellone alla pausa lunga recita 28-47.

2° TEMPO

Nell terzo periodo l’Alba inizia ad alzare le percentuali dall’arco e l’intensità difensiva: Thomas ispira un 7 a 0 di parziale che costringe Banchi al timeout; un sorprendente Dunston si improvvisa shooter e risponde con due triple per bloccare l’emorragia, ma Brown, spettatore non pagante fino ad allora, sale in cattedra firmandone 9 di fila e ricuce lo stacco a sole 9 lunghezze. All’ultima pausa obbligatoria le VuNere hanno 4 possessi pieni di vantaggio, 51 a 63.

Lo “scaccia-paure” virtussino Iffe Lundberg, uomo dei possessi decisivi in questa prima parte di stagione, si carica i suoi sulle spalle e sigla un 5 a 0 di parziale che spegne l’inerzia tedesca. La Virtus si ricompatta e riallunga con i punti dal pitturato di Zizic e Polonara, l’Alba prova a rientrare in partita a 4’ dalla fine con più giocate positive del centro di 2,23 Koumadje, ma la conclusione di Hackett sigilla il match sulla sponda VuNere. Alla fine la Virtus Bologna batte l’ALBA Berlino con il risultato conclusivo di 83 a 68.

L’ottima distribuzione dei punti a tabellino testimonia la prestazione operaia dei 12 di Banchi, capaci di pescare nei vari momenti del match, di volta in volta, un protagonista diverso che impedisce agli avversari di trovare punti di riferimento. Prossimo appuntamento europeo fissato a mercoledì 10 gennaio sul campo – neutro – del Maccabi Tel Aviv.

ALBA BERLINO: Spagnolo 13, Thiemann 13, Brown 12, Thomas 8, Wetzell 7, Koumadje 6, Mattisecck 5, Delow 3, Procida 1, Bean, Schneider.

VIRTUS BOLOGNA: Dunston 12, Shengelia 12, Lundberg 11, Hackett 10, Abass 9, Belinelli 9, Pajola 6, Cordinier 3, Lomasz 2, Polonara 2, Mascolo.

QUI trovi le stats complete del match.

