Austin Reaves, guardia dei Los Angeles Lakers, e i suoi rappresentanti hanno rinegoziato con successo un prolungamento del contratto con il marchio cinese di abbigliamento sportivo Rigorer, facendo sì che Reaves diventi proprietario parziale dell’azienda, come riportato da Shams Charania di The Athletic.

Lakers guard Austin Reaves and his reps have renegotiated an extension with Chinese sportswear brand Rigorer that makes Reaves a part owner in the company, sources say. Reaves debuts two new color ways in his new signature shoe line at Rigorer, the AR 1, releasing on Friday. https://t.co/yJRbZvc5q7

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2023